Arezzo etrusca | una città tra vendetta e invidia

(Di sabato 7 settembre 2024) I reperti della nostra, una delle 12 lucumonie della Legaa nord della primitiva Roma, sono relativamente pochi. La Minerva e la Chimera, portate via dai fiorentini, sono tra i pochi resti rimasti. Esclusi le mura e il teatro di Castelsecco, pezzi di colonne e qualche masso oltre ai piccoli bronzetti, non ci sono molti reperti, in quanto Silla, e poi 1500 anni dopo Cosimo, li hanno distrutti pero seppelliti e/o portati via perper chi non sa Dal 91 all’88 a.C. ci fu la guerra civile tra Silla e Mario. Poiché ladiaveva finanziato Mario con denaro e armi, Silla, dopo la sconfitta di Mario, mise a ferro e fuoco laaretina, distruggendo gran parte della storiae romana della nostra).