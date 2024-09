Vuoi far fruttare alle stelle i tuoi investimenti? Con questi 3 strumenti i guadagni sono sensazionali!

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Esistono 3 categorie diche consentono di ottenere dei rendimenti molto elevati. Scopriamone le principali caratteristiche. Quando si parla di, la maggior parte degli interessati fa riferimentoattività che riguardano il settore immobiliare, perché, da sempre impegnare i risparmi “nel mattone” è stato considerato sicuro. In che modo conviene investire i propri soldi? (informazioneoggi.it)Se si guarda al lungo periodo e alla necessità di una rendita certa futura, tuttavia, è necessario domandarsi se l’investimento immobiliare costituisca davvero la scelta migliore oppure se sarebbe preferibile optare per altrieconomicamente più convenienti, come i BTP e i Fondi pensione.