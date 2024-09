Variazioni dei tassi | ancora giri di parole della Bce e della Fed

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) A livello di Banche centrali die e istituzioni analoghe è probabile che stia succedendo qualcosa di anomalo. Circa tre mesi fa (un trimestre) la FED comunicò in via ufficiale che l’inflazione negli USA era scesa si, ma solo di una frazione di punto. Ciò aveva permesso il ribasso di un quarto di quello del tasso del dollaro, nonsufficiente a consentire ribassi in termini di interi punti, quindi significativi, del tasso del biglietto verde. Nella UE e in Inghilterra, dopo circa due mesi, si è verificata una situazione analoga. Dall’ inizio dell’estate essa si è ancor più rafforzata, o almeno così sembra. Tra il Presidente Powell e la Presidente Von der Leyen, nel navigare di conserva, dà l’idea che si sia attivata una particolare forma di gioco dei quattro cantoni. Nel caso in osservazione ridotti a due, solo per la circostanza di specie.