US Open con Jannik Sinner terza semifinale italiana a New York E su tutti gli Slam il dato aumenta

(Di venerdì 6 settembre 2024) Conquesta sera impegnato contro Jack Draper, l’Italia potrà per lavolta godere di un semifinalista agli USnel tabellone maschile. Uno, quello a stelle e strisce, quasi sempre risultato ostico ai nostri portacolori, fatte salve rare occasioni e anche con il contributo al contrario di alcune partite semplicemente girate per il verso sbagliato nel corso degli anni. Si giocava ancora a Forest Hills, nel 1977, quando ci arrivò Corrado Barazzutti: il friulano era nel fiore dei suoi anni migliori in quello che si rivelò essere il terzo e ultimo anno sulla terra verde, nota anche come har-tru. Fu un percorso impeccabile, il suo, in un’epoca nella quale i primi quattro turni si giocavano al meglio dei due set su tre.