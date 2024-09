Ue 780 milioni di sovvenzioni a giovani scienziati

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 6 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) -Il Consiglio europeo della ricerca ha annunciato la concessione di 494e accademici a inizio carriera in tutta Europa. Il finanziamento, per un totale di quasi 780, sostiene l’innovazione in una vasta gamma di settori, dalle scienze della vita alla fisica, alle scienze sociali e umanistiche. Parte del programma Orizzonte Europa dell’UE, aiuterà i ricercatori a inizio carriera ad avviare i loro progetti, formare i loro team e perseguire le loro idee più promettenti. Le ricercatrici si sono aggiudicate il 44% delle nuovedi avviamento, rispetto al 43% nel 2023 e al 39% nel 2022. I beneficiari hanno proposto di sviluppare i loro progetti presso università e centri di 24 Stati membri dell’Unione Europea e paesi associati, tra cui Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia.