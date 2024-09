Terna | avvio programma ESG-linked di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano Performance Share 2024-2028

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il numero massimo di titoli azionari è pari a circa lo 0,08% del capitale sociale per un valore massimo complessivo di 8 milioni di euro; confermato il ruolo centrale della sostenibilità per il gestore della rete elettrica nazionaleS.p.A. (“” o la “Società”) informa che, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea deglisti del 10 maggioe della successiva delibera consiliare del 26 giugno, in data 4 settembresarà avviato undidi, per un esborso massimo pari a 8 milioni di euro e per un numero complessivo diordinarie della Società non superiore a 1,6 milioni (il “”), rappresentative dello 0,08% circa del capitale sociale di. Gli acquisti dinell’ambito delsaranno effettuati a partire dal 4 settembree conclusi entro il 4 ottobre