Paestum dal 28 settembre al 6 ottobre il XIV Festival Internazionale delle Mongolfiere

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 6 settembre 2024)– PARCO282024 – 62024 A, al Parco(Via Magna Grecia) adiacente all’area archeologica di, dal 282024 al 62024, si terrà il XIV: evento appassionante che permetterà di effettuare voli in mongolfiera, in sicurezza, con pilota esperto a bordo. Al Parcosaranno presenti anche artisti di strada, sbandieratori, stand di artigianato, cori, giochi per bambini, finger food, barbecue. Il Programma del 2024 Ingresso al parco€ 5 Sabato 282024 Ore 07.30: Preparazione e decollo(volo Libero) Ore 11.30 Apertura area villaggio (ingresso € 5 dai 12 anni in su); Ore 14.00 inizio esibizione artisti di strada intrattenimento bambini Ore 15.