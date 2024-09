Nuovi spiragli per il chiosco di Marina Bando per la concessione di 13 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopodi chiusura ora c’è un nuovoo per ildel parco didi Ravenna. È stato pubblicato infatti sul sito dell’Arma dei Carabinieri (al link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/rbio5595-102024) ilper l’affidamento intemporanea del– bar e del terreno demaniale annesso all’interno del parco pubblico didi Ravenna, in viale Ciro Menotti. Tutti coloro che sono interessati a partecipare devono far pervenire la loro offerta al Reparto Carabinieri Biodiversità di Puntaentro le 13 di martedì 1 ottobre, secondo le modalità contenute nelstesso. L’asta pubblica si svolgerà il giorno successivo, mercoledì 2 ottobre, alle 10 nella sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta, in viale Colombo 21.