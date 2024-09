Musica in lutto e sotto choc | il cantante trovato morto Aveva 34 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il mondo dellaè in: ila 34. La notizia è presto rimbalzata su social e siti e anche se le forze dell’ordine stanno ancora indagando sul decesso improvviso che ha scosso pubblico e colleghi, gli esperti ipotizzano si tratti di overdose. Secondo una prima ricostruzione, infatti, l’artista è stato riprivo di sensi e con la bava che gli usciva dalla bocca nel suo appartamento di Atalanta. I soccorsi sono stati tempestivi, ma per ilnon c’è stato nulla da fare. A chiamare il personale sanitario, da quanto si è appreso, è stata la fidanzata, che lo hainerme sul pavimento dell’appartamento. Ma come detto l’ipotesi di overdose è ancora al vaglio degli inquirenti, che hanno dato avvio alle indagini per fare chiarezza sulla morte del rapper. Leggi anche: “Ho un cancro raro e molto aggressivo”.