L’Italia del calcio è difficile da comprendere | un’ex grande potenza adesso arida di campioni L’Équipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024)prova a caricare la Francia in vista di stasera. Alle 20:45, al Parco di Principi, scendono in campo i ragazzi di Deschamps contro l‘Italia di Spalletti. Il quotidiano sottolinea la necessità di interrompere la dipendenza in attacca da Mbappé. Senza di lui i francesi non segnanzo. Contro però troveranno un’Italiada decifrare. Era una exdeleuropeo, ora naviga a vista nel deserto dei. Contro, la Francia deve migliorare la fase realizzativa Scriveche la Francia deve ricostruire una squadra giovane che segni, cresca. “Un proposito giusto dopo aver segnato un solo gol agli Europei, ma la nazionale ha anche dimostrato unasolidità difensiva“.