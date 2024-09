L’imbroglio politico che mette Meloni sotto assedio L’opinione di Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sesso e politica, debolezze e arroganze umane sono la materia di commedie, se in ballo ci sono baruffe domestiche, o tragedie se si lotta per Troia e Micene. La civiltà occidentale nasce sul mito di una donna, Elena, che tradisce il marito re di Sparta, Menelao, per un erede, Paride, della città che controllava i Dardanelli, Ilio. Una banale storia di tradimento familiare che però greci e troiani scelgono di alzare a sfida esistenziale e trasformano in snodo iniziale della civiltà occidentale. È la fine dell’ultima civiltà minoica e l’inizio dell’ascesa di quella ellenica. In Italia la tradizione è che non si arriva al dramma, ci si ferma alla commedia. Eppure non si conclude lì. Diventa una trama che avvolge e macera tutto come acido caustico su un corpo: la tela dei sorrisetti, delle allusioni, della stizza lascia il deserto dietro.