La Tunisia blocca la vendita della storica rivista Jeune Afrique | è la prima volta dalla caduta dell’ex presidente Ben Ali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ad un mese dalle elezioni presidenziali in, la distribuzione dell’ultimo numeromensileè stata vietata. Marwane Ben Yahmed, direttore di JA la cui redazione ha sede a Parigi, lo ha annunciato mercoledì sul sito dello storico mensile dedicato all’Africa francofona e al Maghreb. Secondo quanto riportatostessa, tra le ragioni che avrebberoto la distribuzione c’è la lunga inchiesta dedicata all’operato delKaïs Saïed. L’accusa mossa nei confronti dell’attuale capo di stato, in linea con quella che potrebbe essere definita come una sautoritaria, è quella di voler reprimere le voci dei dissidenti in vista delle elezioni.