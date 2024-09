La Torre Nera – Mike Flanagan conferma i piani per l’adattamento televisivo e cinematografico di Stephen King

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 6 settembre 2024) I lettori assidui disono già stati stuzzicati dall’idea di un adattamento live-action di The Dark Tower. Negli anni passati, Ron Howard e la Universal Pictures avevano l’ambizioso progetto di trasformare la serie di libri in uno showe in un franchiseche avrebbe fatto la spola tra le sale cinematografiche e gli schermi televisivi domestici. Questo non è mai accaduto edel 2017 de Laè arrivato e se ne è andato, mentre iper un adattamentosu Amazon sono sfumati. Ora i diritti dell’opera magna dispettano a, il regista di genere più amato dai fan, chedi voler puntare su un progetto importante. In una nuova intervista rilasciata a The Hollywood Reporter,ha rivelato che punterà in alto per la sua versione di The Dark Tower.