Italia che sorpresa | 3-1 in casa della Francia Modulo sacrificio e giovani | in una notte si è visto quello che era mancato agli Europei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) La nazionalena di calcio non trionfava indall’11 aprile 1954: tanto per dare i connotati del 3-1 ottenuto dall’al Parco dei Principi. Gli azzurri hanno vinto giocando bene, riemergendo con un capolavoro dell’interista Dimarco (30’) per rimediare al gol di Barcola, incassato dopo appena 14 secondi su errore madornale di Di Lorenzo e soffrendo quando, dopo il 2-1 di Frattesi (50’), i Blues hanno caricato a testa bassa, alla ricerca del 2-2. Nel momento più critico, è arrivato il 3-1 di Raspadori (74’), inserito nell’intervallo al posto di Pellegrini. L’, che nel primo tempo aveva colpito la traversa con Frattesi, ha persino sfiorato il 4-1. Ora, nella graticola si ritrova Deschamps: perdere in questo modo, in una Parigi in festa tra Olimpiade e Paralimpiadi, scatenerà le critiche nei confronti del ct transalpino, in carica dal 2012. Affari