Isole Faer Oer-Macedonia | le probabili formazioni

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 4 della Lega C di Nations League 2024/2025 che comprende anche Armenia e Lettonia. Gli ospiti partono nettamente con i favori del pronostico nei confronti dei padroni di casa decisamente più deboli.Far Oer-si giocherà sabato 7 settembre 2024 alle ore 15 a TorshavinOER-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE LeFar Oer sono reduci da risultati altalenanti, come la sconfitta contro la Lettonia nella Baltic Cup, match valevole per il 3/4o posto. L’Ultima vittoria risale allo scorso marzo per 4-0 sul Liechstein, mentre nel gironi di qualificazione ad Euro 2024 sono arrivati soltanto due pareggi I macedoni arrivano da tre sconfitte consecutive contro Montenegro(1-0), Croazia(3-0), e Repubblica Ceca(2-1), dopo aver chiuso al penultimo posto con 8 punti il girone di qualificazione ad Euro 2024.