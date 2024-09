Grottaglie | disabile 14enne rischia la spina dorsale a tre giorni dall’inizio nella scuola ci sono ancora barriere architettoniche Lettera urgente dell' avvocato alla Provincia di Taranto

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nel liceo “Moscati” dila campainizierà a suonare il 9 settembre. Lunedì. Fra tre. Tra i nuovi iscritti c’è una bambina di 14 anni i cui familiari, da mesi, avevano posto alle autorità il problema molto grave riguardante la studentessa. Un problema, con la frattura definitivaa colonna vertebrale scongiurata solo grazie ad una protesi ma, come si dice in casi del genere, si è ai livellia carta velina. La bambina riesce a muoversi con la sedia a rotelle. Ogni movimento che non sia liscio come l’olio è un pericolo col rischio ulteriore che diventi irreparabile. Le autoritàa conoscenzaa situazione. Il plesso scolastico, istituto superiore, è dunque di competenza’amministrazionele di. Non è stato fatto nulla per eliminare leche mettono in pericolo la giovanissima studentessa.