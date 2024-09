Fondi tossicodipendente picchia selvaggiamente un uomo in un bar

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – La Polizia di Stato – Questura di Latina ha notificato a un giovane fondano la misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale emessa dal Questore di Latina. Il giovane, così come evidenziato dai poliziotti del locale Commissariato di P.S., ha manifestato una spiccata propensione alla violazione delle regole del vivere civile e, già segnalato come, è noto quale soggetto violento solito frequentare con una certa costanza pregiudicati o soggetti che gravitano nel mondo del malaffare. Nel mese di maggio u.s. è stato infatti denunciato perché responsabile di lesioni personali aggravate nei confronti dell’avventore di un bar,toper futili motivi. Per tali fatti il Questore di Latina aveva già irrorato nei suoi confronti la misura del cosiddetto Daspo urbano per la durata di anni tre.