CNE Direct Inc dba illumynt annuncia il ritorno di Paul Knight in qualità di amministratore delegato

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 6 settembre 2024) BOSTON–(BUSINESS WIRE)–CNE, Inc. (dba “”) è lieta dire ildiindidelle attività globali dell’azienda nell’ambito del trading, dei servizi e delle soluzioni ITAD. Per l’azienda, ora al suo 23° anno di attività, questo cambiamento fa parte di una ristrutturazione di, che darà il via alla prossima fase di iniziative di crescita strategica dell’azienda.ha co-fondato l’azienda nel 2002 e ne è stato l’per la maggior parte della sua storia, pur ricoprendo ininterrottamente il ruolo di presidente sin dall’inizio. Ildicoincide con un momento in cui l’azienda si orienta verso un’ulteriore espansione globale, nuove offerte di servizi e un focus sulla fornitura di risultati leader di mercato per clienti e partner.