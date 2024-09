Cattedre vuote sostegno e precariato | perché la scuola è ancora nel caos e cosa c’entra il Pnrr

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte. Per alcuni, come gli studenti di Bolzano, è cominciato da una manciata di giorni. Ma il ritorno sui banchi porta si trascina dietro vecchi e nuovi problemi. Se il capillaredietro alleè un problema ormai strutturale, le novità legislative introdotte dal governo hanno creato nuovi nodi da sciogliere. L’ombra di Bruxelles e gli accordi per ilimpongono un preciso ritmo alle assunzioni e Roma deve rispettarlo, mettendo in pausa alcune regolarizzazioni per favorire un rapporto lineare con la Commissione europea. C’è poi il tema degli insegnanti di. Le richieste aumentano esponenzialmente, come ha ammesso lo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ma i candidati sono troppo pochi e troppo poco specializzati.