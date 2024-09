Carte bollate sulla settimana corta Scuola a Giussano decide il Tar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da un’aula all’altra, non tutte scolastiche: per la ripresa delle lezioni, alla primaria Ada Negri di Paina e per la secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto di via Manzoni, si è passati anche dal tribunale. Oggetto della disputa arrivata davanti al Tribunale amministrativo regionale è il nuovo orario delle lezioni, che prevede per la prima volta l’introduzione della: si va in classe soltanto dal lunedì al venerdì, il sabato si resta a casa. Il Tar ha fissato l’udienza al 24 ottobre. La novità dellanon è una decisione di questi ultimi giorni. Sull’argomento si era pronunciato il consiglio di istituto nel novembre 2023 con decorrenza dall’anno scolastico 2024-2025, inserendolo all’ordine del giorno dei punti da trattare. La scelta era stata presa a maggioranza, anche se non tutti si erano dichiarati favorevoli.