Bonus trasporto urbano Una mano alle famiglie

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un rimborso di 65 euro per aiutare lecon figli che frequentano una scuola della città e che utilizzano il servizio di. È quanto ha deciso l’Amministrazione comunale a seguito dell’aumento del costo dell’abbonamento scolastico per l’anno 2024/2025. Con la cessione del contratto delpubblico da parte del Comune all’Agenzia per ilpubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, dal 1° gennaio erano entrate in vigore le tariffe regionali, fatta eccezione per gli abbonamenti scolastici, che erano già stati sottoscritti e che quindi sono rimasti validi fino al 30 giugno. Scaduto il termine, ora anche il costo si adegua al livello regionale. Così il Comune darà un contributo di 65 euro agli studenti che ne facciano richiesta.