Bologna ‘Capitale' del business e sempre piu' centro propulsore per l' economia del paese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) -6 settembre 2024 - Si è appeno concluso ail Farete, la undicesima edizione della fiera voluta da Confindustria Emilia, area. Un momento per ‘fare rete'. Il luogo dove le imprese si incontrano, una grande vetrina delle eccellenze produttive e dei servizi, un'occasione concreta per sviluppare opportunità die nuove relazioni professionali. Un ritorno al lavoro di settembre, con l'Assemblea generale di Confindustria Emilia che si è tenuta proprio nell'ambito del Farete, all presenza del presidente nazionale di Confindustria, il modenese, Emanuele Orsini.