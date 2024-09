Boccia all’attacco racconta tutto sulla relazione con il ministro Sangiuliano | Emoticon carine? Nelle chat foto piccanti

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 6 settembre 2024) Politica o gossip? Forse tutt’e due e in percentuali che variano di giorno in giorno. L’affaire(ora sì che possiamo parlare di affaire) riserva colpi di scena a go-go. Dopo l’intervista confessione deldella Cultura al TG1, dove ha rivelato lacon la donna, spiegando di aver sempre sborsato di sua tasca per viaggi e questioni personali, ora è il turno di Maria Rosaria. In una video intervista esclusiva a La Stampa, l’imprenditrice e PR hato la sua verità. E non le ha mandate a dire alla premier Giorgia Meloni e allo stesso. Il quale viene identificato nell’archetipo classico dell’uomo sposato che non ha il coraggio di lasciare una moglie, Federica Corsini, giornalista Rai, che si fa riprendere solo quando ci sono le telecamere della tv di Stato, come emerge in un retroscena diffuso da La Repubblica.