’Aut Art Festival’ L’autismo raccontato nel segno dell’arte

(Di venerdì 6 settembre 2024) Cosa c’è di più ’dissonante’ dellismo? Tra preconcetti e supposizioni di autismo si sa poco, nonostante se ne senta parlare spesso. Essendo convinti che l’arte permette di affrontare temi complessi in maniera lieve, l’associazione Siamo Delfini-Impariamo lismo (S.D.I.A.) ha deciso di parlare di autismo con modalità differenti. Attraverso numerosi eventi come incontri con esperti e con chi vive quotidianamente sulla propria pelle questa condizione, spettacoli, musica, sfilate di moda, proiezioni, mostre, esibizioni sportive e tante chiacchierate, ci si confronterà per tentare di accendere un faro sul binomio arte e autismo.