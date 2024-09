Vietato pubblicare le ordinanze di custodia cautelare | la stretta chiesta dalla Ue fa impazzire la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il governo mette ancora mano alla giustizia. Una nuova, approvata nel Consiglio dei ministri della vigilia, mercoledì 4 settembre, dove è arrivato il sì in esame preliminare al decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale a quella europea, riguardo alla presunzione di innocenza, dando attuazione alla legge di delegazione europea nella parte in cui vieta la pubblicazione delledifinché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare. Insomma, in ossequio alle richieste Ue e alla tutela degli imputati, saràledi. Secondo quanto si apprende, "il testo dà attuazione all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n.