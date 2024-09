Venezuela Maduro anticipa il Natale al 1 ottobre

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il presidente del, Nicolás, ha preso una decisione sorprendente:re le celebrazioni natalizie al 1°2024. Questa mossa, ufficialmente presentata come un tentativo di portare un po’ di allegria e speranza alla popolazione, ha sollevato non poche polemiche all’interno del Paese. In un contesto di crisi economica, instabilità politica e crescenti proteste, molti osservatori vedono nell’anticipo delun tentativo di distrarre l’opinione pubblica e calmare gli animi. Ma come si è giunti a questa decisione e quali sono state le reazioni?ha impoverito ilL’annuncio diè arrivato il 1° settembre, quando ha dichiarato che ilavrebbe iniziato le festività natalizie già dal 1°. Una scelta inedita e senza precedenti, che ha rapidamente acceso il dibattito pubblico.