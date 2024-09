Ue Torno a settembre | la promessa di Mario Draghi a Ursula Von der Leyen

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) All’ inizio del 2024 la Presidente della Commissione Europea Von derconferì all’ex Premier italianol’incarico di redigere un analisi particolareggiata sull’attività della UE. Soprattutto di quali fossero stati gli intoppi nel suo processo di crescita e come evitare il ripetersi degli errori commessi. Quindi non si riferiva al titolo del film americano quasi omonimo dei primi anni ’60. Ieri difatti l’ex Premier italiano, convocato dalla Presidente Metsola, ha iniziato la presentazione del suo rapporto, circa 400 pagine, sullo Stato dell’Unione Europea. In primis ne ha parlato a porte chiuse al gruppo dei Rappresentanti di Commissione all’interno del Consiglio d”Europa. Quel rapporto è diverso nella sostanza e ha altri scopi rispetto a quello che, ogni anno,con una denominazione simile, il Presidente degli USA tiene al Congresso nella sua sede, il Campidoglio.