Strage di Paderno il nonno del 17enne che ha sterminato la famiglia | Non lo abbandoneremo mai

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Nonostante il dolore, non lomai, gli staremo sempre vicino”. Sono le parole delmaterno di Riccardo, il ragazzo di 17 anni che nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ha ucciso a coltellate i genitori e il fratello 12enne nella villetta diDugnano, in provincia di Milano. Ieri, mercoledì 4 settembre, ildel giovane ha incontrato l’avvocato che assiste il nipote, Amedeo Rizza. Nonostante “non si riesca a spiegare quello che è accaduto, vogliamo esserci oggi come in futuro”, ha fatto sapere l’uomo, che nellaha perso la figlia, il genero e un nipote. Riccardo si trova ora recluso nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano: l’accusa a suo carico è di omicidio pluriaggravato. Lunedì il ragazzo avrebbe dovuto sostenere la prova per superare il debito scolastico e iniziare la quinta liceo.