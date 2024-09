Sottocorona | Tanti temporali Ecco quando finisce weekend salvo?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024)sull'Italia, anche al sud. "Tanto tuonò che piovve", ironizza Paolonelle consuete previsioni meteo per Omnibus, su La7, di giovedì 5 settembre. Ebbene, che tempo ci aspetta oggi e nei prossimi giorni? "Ci sono molticosì come era atteso, qualcuno anche al sud", spiega il meteorologo. Per la giornata di oggi sono attesi "fenomeni molto intensi che prenderanno tutto il nord, dal settore occidentale, poi il centro". Nelle regioni centrali con un'intensità minore. Venerdì 6 settembre, però, sarà una "giornata decisamente diversa perché tutto si attenua", spiega. Resta "qualche fenomeno residuo sulle zone di nordest" e avremo anche delle schiarite. La situazione è destinata a migliorare anche sabato 7 settembreavremo "poche piogge al nord" e "poche nuvole al centro sud quindi".