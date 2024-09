Sinner-Draper in tv | data orario canale e diretta streaming semifinale US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Jannikse la vedrà con Jacknel match valido per ladegli US. Il tennista azzurro ha superato quello che si preannunciava come lo scoglio più grande nella lotta al titolo, nonché l’unico vincitore di questo torneo rimasto in corsa, ed ora è più lanciato che mai verso il secondo Slam della sua carriera. Guai però ad abbassare la guardia, anche senon ha l’esperienza di Daniil Medvedev. Il britannico ha raggiunto la primain un Major e l’ha fatto triturando tutti gli avversari sul suo cammino, vincendo tutti e 15 i set giocati.sono buoni amici, ma tra i due c’è una differenza piuttosto marcata in campo. Il 22enne di Sutton ha vinto l’unico precedente, sull’erba del Queen’s nel 2021, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jannik.