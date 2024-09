Reazione a Catena i Made in Meda fanno tris | quel ' passatempo' vincente

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di gioved√¨ 5 settembre 2024) Sono inarrestabili iin. Sin dal primo giorno in cui hanno messo piede a, Giulia, Patrick e Filippo hanno sempre trionfato. Anche stavolta √® stata conseguita una bella vincita che ha permesso al trio originario della Brianza di aumentare il tesoretto. Con questa puntata, i campioni hanno firmato la loro terza presenza, sfidando una squadra molto temibile (almeno nella prima parte dei giochi). Durante il fatidico momento dell'Intesa√® stato citato persino Gianluigi Buffon, seguito dagli apprezzamenti del conduttore. Iinsfidati dagli Extralarge Al cospetto di Pino Insegno si sono presentate due squadre molto preparate e simpatiche. Da una parte vi erano i campioniin, reduci da due belle vittorie. Dall'altra parte, invece, vi erano le new entry dette ‚ÄėExtralarge' in quanto sono una famiglia allargata.