Pisa-Cesena | l' orario della sfida dei sedicesimi di Coppa Italia Diretta tv in chiaro

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 SETTEMBRE 2024 - Unche fa discutere, quello scelto dalla Lega Serie A, organizzatrice del torneo, per ladiFrecciarossa tra ile il. La partita deidi finale sarà disputata mercoledì 25 settembre alle ore 16:00. Una scelta che ha fatto discutere, considerando come una partita importante per le due società di Serie B sia stata inserita in uno slot pomeridiano nel bel mezzosettimana lavorativa, rendendo così maggiormente difficile per i tifosi la presenza sugli spalti. Ilha guadagnato l'accesso dopo aver battuto nei trentaduesimi il Frosinone in trasferta per 0-3, grazie alle reti di Tramoni, N.Bonfanti e Arena. Il neopromosso, invece, al Bentegodi ha sconfitto a sorpresa il Verona di Zanetti per 1-2.