Oroscopo Paolo Fox venerdì 6 settembre 2024

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’di per oggi,Ariete Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto in questo fine settimana. Magari sarà opportuno fare una richiesta ad una persona che conoscete bene per capire come venire fuori da una questione complessa. Dovrete fare attenzione anche alla gestione del denaro, evitando scelte troppo azzardate anche dal punto di vista finanziario. Non è un periodo baciato dalle stelle soprattutto quando ci sono di mezzo i soldi. Toro Vi state avviando verso un periodo più fortunato caratterizzato da belle soddisfazioni e da successi, anche se provenite da una fase in cui avete dovuto affrontare qualche grattacapo o qualche piccolo problema di salute. Chi sta seguendo una dieta adesso è un po’ nervoso a causa delle troppe limitazioni imposte.