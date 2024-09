Mbappé | Non sto più dando troppo peso alle critiche La causa col Psg? Ho solo bei ricordi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024) Kylianha parlato in conferenza stampa prima del match tra Francia e Italia di Nations League, che si svolgerà domani sera20:45.in conferenza: «Non sto più» Come va rispetto agli Europei? E il nuovo ruolo in campo? «Il mio naso non è più rotto, quindi già va meglio rispetto agli Europei. A Madrid sto giocando centravanti, ma per me non cambia molto, posso giocare in tutti e tre ruoli davanti, poi è il mister a scegliere. Mi sento bene, sto bene». Che atmosfera ti aspetti domani? Che effetto ti fa essere a Parigi? «Sicuramente un effetto particolare, hograndilegati a questo stadio in cui ho trascorso tanti anni della mia carriera. In termini di atmosfera non mi aspetto nulla di particolare, ciò che conta è vincere».