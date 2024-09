L’ultimo grido di Sharon al suo killer | Sei un codardo sei un bastardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bergamo, 5 settembre 2024 – “Sei un, sei un”. Le ultime parole di, sono urla in faccia all’assassino e accompagnano la domanda disperata che resterà senza risposta: “Perché?”. Moussa Sangare rimette in ordine quegli istanti. A verbale: “Nel momento in cui mi sono avvicinato asapevo che volevo accoltellarla. Se lei mi avesse spintonato, probabilmente sarei andato via”. Quattro fendenti.trema, sanguina: è stata colpita a morte. La richiesta d’aiuto Attraversa via Castegnate, si aggrappa a una cancellata e con il cellulare chiama il 118: “Mi ha accoltellato”. Sono le 00.52 tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, la notte del delitto di Terno d’Isola.