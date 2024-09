Lina l’emozionante romanzo di Alfredo Ingegno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) “”: Una storia di colpa, redenzione e resistenza durante il regime fascista italiano. Casa Editrice: Nuova Ipsa Editore Collana: Mnemosine Genere:storico Pagine: 312 Prezzo: 18 € “” diè una storia emozionante e coinvolgente ambientata durante gli anni tra le due guerre mondiali, che ha come protagonista il commissario di Pubblica Sicurezza Benedetto Giannetto. Questo personaggio è realmente esistito ed è il nonno dell’autore:presenta una storia vera, in cui è narrata una parentesi di vita sociale e politica degli anni del fascismo intrecciata con vicende personali. Benedetto è un uomo tutto d’un pezzo, serio e riservato; non ama mostrare i propri sentimenti anche se dentro di sé infuria una cruenta battaglia ideologica: egli deve servire il governo fascista ma non ne condivide affatto i principi e la condotta.