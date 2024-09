L' estate di Osimhen è stata una commedia degli equivoci

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’inizio della fine di questascivolata da tempo nella farsa con velleità da musicarello 2.0 e sfumature da buddy movie dove alla fine i due amiconi rotolano nel fango, comincia con un “Fatto!” che Aurelio De Laurentiis consegna ai social-posteri a due giorni dallo scorso Natale, quindi svariate vite fa: dopo un tira-molla durato mesi Victorha appena firmato il rinnovo del contratto, si è visto triplicare lo stipendio fino ad accarezzare gli 11 milioni netti a stagione e ha accettato una clausola rescissoria che si aggira sui 130 milioni di euro. “Fatto!”, come no. L’accordo tra le parti era questo: a giugno, tanti saluti e ognuno per la sua strada. Nel calcio funziona così: il rinnovo è un apostrofo rosa tra le parole “dove devo firmare?” e “ciaone”. Avanti popolo: da lì in poi è baraonda.