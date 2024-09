L’allarme del pedagogista Novara | La dipendenza dai videogames è pericolosissima per il cervello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) "La strage di Paderno rimane un caso limite, ma credo che fosse in qualche maniera nell’aria. Dopo il Covid stiamo assistendo a un preoccupante incremento dell’aggressività dei figli, soprattutto adolescenti, verso i genitori. Il livello più elevato che ho riscontrato in oltre trent’anni di lavoro. Parlo di una deriva generale, che non riguarda solo ragazzi che soffrono di dipendenze o provengono da famiglie ultra-problematiche",di Daniele67enne e fondatore del Cpp (Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) che tuttora dirige. Professor, Riccardo C., 17enne reo confesso del triplice omicidio, ha sferrato 68 coltellate, la maggior parte al piccolo Lorenzo che dormiva, lo stesso fratellino con cui giocava qualche ora prima alla PlayStation. "Sembra che abbia ucciso come se fosse un videogioco.