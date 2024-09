Il mistero di Giuliano La Procura vuol sapere gli spostamenti di Louis il giorno dell’incidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) MentreSaponi il 7 maggio del 2023 veniva investito e quasi ucciso sulla via Coriano, mentre in bicicletta era diretto a lavoro,Dassilva dov’era? Se lo chiede ladi Rimini. E a propria volta il pm titolare dell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli, Daniele Paci, lo chiede ai superperiti che lunedì pomeriggio verranno incaricati di svolgere gli accertamenti sui dispositivi tecnologici in uso al 34enne senegalese accusato dell’omicidio dell’ex infermiera 78enne. È un intervallo di tempo non banale quello indicato dagli inquirenti ai periti per estrapolare dai cellulari, orologi digitali e laptop di Dassilva i suoi, attraverso l’impiego delle applicazioni di ’salute’ che ne tracciano lo spostamento e l’attività fisica. Questo dal 1 maggio 2023 al 4 ottobre 2023.