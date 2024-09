Il lungo strazio del calcio italiano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Stadi fatiscenti e condannati dalla burocrazia, procuratori onnipotenti, squadre indebitate piene di giocatori stranieri che «negano» la crescita di campioni nostrani (e la Nazionale non è più la stessa), tifosi obbligati a sempre maggiori sacrifici economici I problemi stanno schiacciando la Serie A (ma non solo). «È la Serie A più scarsa della storia». Il tam tam sui social e sulla Rete è diventato in breve tempo - come si dice in questi casi - «trending topic» e ha sollevato un acceso dibattito tra appassionati di fantae influencer dimercato e statistiche, ma alla fine il verdetto è impietoso. Secondo la maggior parte dei nuovi maître à penser, di coloro cioè che oggigiorno orientano il giudizio dei giovani, il livello del campionatoche ha appena preso il via non è mai stato così mediocre.