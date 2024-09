Il Consiglio dei ministri vara il bavaglio Costa | verso divieto di pubblicare ordinanze d’arresto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilalla cronaca giudiziaria sta per diventare legge. Come anticipato dal Fatto, neldeidi mercoledì, il primo dopo la pausa estiva il governo hato lo schema di decreto legislativo che esercita la delega a vietare la pubblicazione testuale delledi custodia cautelare, inserita nella legge di delegazione europea da un emendamento del deputato di Azione Enrico. Articolo in aggiornamento L'articolo Ildeiildiproviene da Il Fatto Quotidiano.