I film in uscita su Sky a settembre 2024 | da ‘John Wick 4’ a ‘Confidenza’ basato sull’omonimo romanzo di Starnone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Vari generi – dal dramma alla pura azione – tra gli arrivi, in prima visione tv, su Sky e Now, nel mese di. Ci saranno titoli pronti a soddisfare tutti i gusti nel catalogo. A seguire le produzioni che arriveranno sulla tv satellitare e in streaming nelle prossime settimane, insieme alla relativa data di. John4 Dal 2è disponibile il quarto capitolo delle avventure di John, interpretato da Keanu Reeves. Si tratta di un thriller d'azione neo-noir del 2023 diretto e coprodotto da Chad Stahelski, scritto da Shay Hatten e Michael Finch. Il protagonista si propone di vendicarsi della Gran Tavola e di coloro che lo hanno lasciato per morto.