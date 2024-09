Grande Fratello annunciati i primi concorrenti ufficiali | ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo giorni di indiscrezioni e anticipazioni diffuse dai principali portali, il sito delha iniziato a svelare ufficialmente i nomi deiVIP che prenderanno parte alla nuova edizione del reality, in onda dal prossimo 16 settembre. Parallelamente, cominciano a emergere anche i nomi dei partecipanti NIP (persone non famose) che varcheranno la porta rossa nella prima puntata., chiTra i VIP accreditati troviamo Luca Calvani, Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo. Quest’ultima sarà affiancata da Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, tutte ex volti noti di “Non è la Rai”, il celebre programma di Gianni Boncompagni.