Fiorentina Moreno | Sogno di esordire al Franchi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 – "Sono molto ambizioso e ho voglia di cominciare questa avventura. La mia prima grande sfida è debuttare con questa maglia". Sono le parole del difensore Matias, nel corso della sua presentazione come nuovo giocatore dellaal Viola Park. "Sin dal primo momento in cui il mio agente mi ha detto che laera interessata a me, mi sono sentito motivato a venire qua, anche alla luce dei tanti giocatori argentini che hanno giocato in maglia viola come Batistuta e Passarella che sono due simboli della mia Nazionale -ha aggiunto-. Anche altri club erano interessati a me, ma appena si è parlato dellaho voluto che si finalizzasse l'accordo. Fra i miei obiettivi individuali c'è dial, con i nostri tifosi sugli spalti, diventare poi un titolare fisso e crescere passo dopo passo".