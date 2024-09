Errani e Vavassori nella storia vincono il misto agli Us Open

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sarae Andreafanno lanel doppio. La romagnola e il piemontese sono infatti la prima coppia tutta azzurra di sempre a vincere una prova del Grande Slam.hanno vinto questa sera il torneodegli Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il duo italiano,finale giocata all’Arthur Ashe Stadium, hanno sconfitto gli statunitensi Taylor Townsend e Donald Young con il punteggio di 7-6 (0) 7-5. Quanto mai felici e soddisfatti gli azzurri a fine match.in carriera ha già vinto 5 prove Slam e una meda d’oro nel doppio femminile; perè il primo titolo in un Major. Il piemontese aveva perso due finali (al Roland Garros eAustralian), giocate entrambe in questo 2024.