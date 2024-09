Duplantis non lo fermi | corre i 100m contro Warholm e vince con un tempo pazzesco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) C’è qualcosa che Armandnon sappia fare? In molti se lo stanno chiedendo. Soprattutto dopo la grande prova nei 100 metri pianiil primatista dei 400 ostacoli Karsten. Nella gara-esibizione della Diamond League (che ha fatto tappa a Zurigo), il fenomeno svedese del salto con l’asta ha battutondo in 10”37. Non solo l’essere umano che vola più in alto di tutti, ma anche un atleta con un ottimo sprint. Allo stadio Letzigrund,e ha anche ilper prendersi gioco dell’avversario girandosi verso di lui pochissimi metri prima di tagliare il traguardo. Dopo 10 record mondiali nella sua specialità, ora la soddisfazione di registrare unche di poco si allontana dai corridori più veloci del mondo. ???? Pole Vaulter Mondo???????? defeats 400m hurdler Karsten???????? over, clocking 10.