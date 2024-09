Conoscete il tubing mascara? Questi sono i suoi vantaggi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 5 settembre 2024) Iltubolare è quel cosmetico che una volta provato non si può più abbandonare. In generale è difficile rinunciare al, anche (e soprattutto) se ci si trucca poco. Regala ciglia allungate e moltiplicate all’infinito, le mette in piega, le scurisce e le lucida rendendo lo sguardo più profondo e intrigante. Tuttavia quella per trovare ilperfetto può risultare una ricerca estenuante. Non solo deve soddisfare i requisiti di formula e performance. Deve anche essere resistente alle avversità, risultare leggero sulle ciglia senza incollarle e si deve struccare facilmente. Ilwaterproof è sicuramente un’ottima opzione per chi ha bisogno di un prodotto che vada oltre la lunga tenuta, che non faccia sbavature e resista a lacrime ed eccesso di sebo.