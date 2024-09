Colite ulcerosa perché va scoperta presto e come si può controllare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 5 settembre 2024) La sigla, MICI, dice tutto. Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Il che significa che queste condizioni non sono destinate a guarire definitivamente, con alternanza di fasi di benessere (che devono essere sempre più lunghe) a riaccensioni dei disturbi. E proprio questi possono pesare moltissimo sulla qualità della vita, considerando che spesso i pazienti iniziano a manifestare le patologiemalattie di Crohn egià in giovane età. E non sono rari i casi in cui il quadro inizia da bambini. In Italia, proprio per la, è ora disponibile una nuova terapia, mirikizumab, primo antagonista dell’interleuchina-23p19 (IL-23p19). L’obiettivo di questo approccio, che va riservato a casi estremamente complessi su indicazione dello specialista, è appunto la subunità p19 di IL-23, che svolge un ruolo cruciale nell’infiammazione.