Boccia al contrattacco | le accuse all' altra persona e due interviste

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo l'intervista del ministro Gennaro Sangiuliano al Tg1 di oeri, parla lei. Maria Rosariasecondo quanto riportato da Dagospia oggi farà un'intervista a la Stampa e con Luca Tele a In Onda, su La7. Ma l'imprenditrice 40enne di Pompei attiva nel mondo della moda ha diffuso anche un lungo testo sui social. "Durante questa vicenda, ho inizialmente mantenuto il silenzio stampa per rispetto delle istituzioni - scrive su Instagram - Ho scelto di parlare solo quando il vaso delle menzogne era ormai colmo, limitandomi a contestare le falsità per difendere la verità. Oggi vengo accusata di essere una ricattatrice, ma in realtà non sono io ad aver creato il ricatto. Sono coloro che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo.