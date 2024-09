Battipaglia l’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli riparte per umanizzare i reparti di oncologia pediatrica con la clownterapia

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 5 settembre 2024) Benché non si sia mai realmente interrotto il legame tra i clown dele ididel territorio,dà ufficialmente il via al nuovo anno di attività con l’immissione di nuovi quattordici volontari che entreranno neidopo molti mesi di formazione. LaLa, detta anche terapia del sorriso, è l’applicazione di tecniche di clownerie in ambito sanitario, allo scopo di migliorare l’umore dei pazienti, familiari e accompagnatori. Gli effetti benefici dellasul sistema nervoso e sul sistema immunitario, infatti, sono stati studiati e verificati. lasi basa sui principi della gelotologia, la disciplina che studia il fenomeno della risata e i suoi effetti benefici sul piano terapeutico.